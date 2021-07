Anecdote :



Nous sommes début mars 1992 et je développe l’application examens-concours depuis à peine plus d’un mois lorsqu’une gestionnaire vient s’installer en face de moi. Je la vois inscrire des chiffres avec un gros feutre noir sur des morceaux cartonnés découpés dans des intercalaires.



- « Vous faites quoi ? »



- « Je prépare des numéros de table pour le concours qui va avoir lieu la semaine prochaine, j’ai besoin de calme, les collègues sont trop bruyantes. »



- « Mais c’est fastidieux, ce travail ! Vous ne faites quand même pas ça pour tous les concours ? Si ?... Pour le prochain concours, je résous votre problème… »



Mais bien sûr, il n’est pas question de remplacer l’inconvénient d’inscrire des numéros par l’inconvénient de les trier. L’idée est donc d’imprimer ces numéros de table, quatre par page mais en piles, c’est-à-dire que sous le numéro « un » il y a le « deux », puis le « trois », etc. Deux coups de massicot, il ne suffit plus qu’à réunir les quatre piles, mettre un élastique autour et le tour est joué.



Et tant qu’à faire, plutôt que de se contenter d’un numéro sur un quart de feuille, autant y mettre le libellé du concours, la date, le lieu, la salle, les noms-prénoms et la consigne « Numéro de place à reporter sur votre copie ».