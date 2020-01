Réorganisation des forums Algorithmes, Mathématiques et Intelligence artificielle Pour plus d'efficacité dans vos demandes d'aide technique 0PARTAGES 21 0 Chers membres du Club,



Les rubriques Algorithmes, Mathématiques et Intelligence Artificielle ont vu leurs forums réorganisés pour plus d'efficacité.



Nouveaux forums



Le forum Mathematica a été ouvert afin de recueillir toutes vos questions relatives à cet outil.



Le forum Tests d'hypothèse a été ouvert pour recevoir les questions concernant les tests statistiques d'hypothèse (test de Student, de Fisher, du χ², ANOVA, etc.)



Le forum Bibliothèques d'apprentissage automatique a été créé pour recevoir vos questions concernant l'utilisation des bibliothèques et outils d'apprentissage automatique, indépendamment du langage de programmation : scikit-learn, Weka, LightGBM, XGBoost, etc.



Le forum Bibliothèques d'apprentissage profond a été créé pour recevoir vos questions concernant l'utilisation des bibliothèques et outils d'apprentissage profond, indépendamment du langage de programmation : Keras, TensorFlow, CNTK, Theano, PyTorch, etc.



Forums déplacés



Certains forums ont été déplacés dans des catégories mieux adaptées. Naturellement, un lien a été laissé à chaque fois à leur emplacement d'origine afin de ne perdre personne.



Le forum Maple est déplacé depuis Autres langages vers Mathématiques, à côté du nouveau forum Mathematica.



Le forum R est déplacé depuis Autres langages vers Statistiques, afin de mieux correspondre à l'utilisation de ce langage spécialisé.



Le forum Fortran a été déplacé depuis Autres langages vers HPC, afin de mieux refléter l'utilisation principale de ce langage de nos jours.



Pour la même raison, le forum Julia a été déplacé de Autres langages vers HPC.



Suite à la création du forum Bibliothèques d'apprentissage automatique, les forums Weka et SPSS ont été déplacés en son sein.



Enfin, le forum Méthodes prédictives et apprentissage automatique se nomme désormais simplement Méthodes prédictives, l'apprentissage automatique étant désormais géré par les nouveaux forums Bibliothèques d'apprentissage automatique et Bibliothèques d'apprentissage profond.



Nous espérons que ces changements amélioreront l'expérience que vous avez des forums de Developpez.com.



